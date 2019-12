Trois joueurs du PSG dans l’équipe type de l’année France Football

L’année 2019 se termine, c’est donc l’heure des bilans. Champion de France en titre, le PSG place comme à son habitude plusieurs joueurs dans les différentes équipes types des médias nationaux. Si L’Équipe inclut sept joueurs du club de la capitale dans son onze de l’année, France Football n’en n’inscrit que trois.

En effet, trois parisiens sont dans l’équipe type de l’année 2019 par les internautes de France Football. Ainsi, on retrouve une charnière centrale composée de Marquinhos et Thiago Silva, qui a fait ses preuves tout au long de l’année. Et bien évidement, c’est Kylian Mbappé qui représente le PSG en attaque. À noter que c’est le Stade Rennais qui est le plus représenté avec pas moins de sept joueurs.

Le XI de l’année 2019 selon France Football :

Mendy – Traoré, Marquinhos, Thiago Silva, Maouassa – Camavinga, Rongier, Bourigeaud – Mbappé, Niang, Sarr.