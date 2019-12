Tuchel : “C’était une performance très complète et très forte”

Le PSG s’est largement imposé pour sa dernière sortie en 2019 face à Amiens (4-1). Au micro de BeIN Sports, Thomas Tuchel s’est félicité de la prestation de son équipe.

“On a perdu deux joueurs ce soir (Diallo, Thiago Silva). C’est vraiment dommage, on est un peu triste. Sportivement, c’était une performance très complète et très forte. Une victoire méritée et une bonne fin d’année.”

Pour Canal +, il a évoqué le mercato et expliqué que ce n’était pas forcément nécessaire de recruter.

“Du mouvement au mercato ? Peut-être mais ce n’est pas nécessaire. Je suis très satisfait et heureux de mon équipe. Si des joueurs veulent partir, on devra parler, discuter. Mais ce n’est pas absolument nécessaire.”