Tuchel : “Dortmund ? C’est un match totalement équilibré”

Depuis hier midi, le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il s’agit du Borussia Dortmund. Un club que connaît très bien Thomas Tuchel, lui qui l’a entraîné pendant deux ans (2015-2017). Sur le site internet du club de la capitale, le coach allemand a commenté ce tirage.

“C’est un tirage très difficile. C’est un match totalement équilibré. C’est difficile de jouer à Dortmund, de gagner là-bas. C’est une atmosphère très spéciale, avec beaucoup de supporters. Mais c’est aussi un grand avantage d’avoir le deuxième match à domicile et c’est aussi très difficile de jouer au Parc des Princes, contre nous, dans une atmosphère aussi très spéciale. […] On doit faire notre meilleur match, mais on a beaucoup de temps pour le préparer (match aller le 18 février, ndlr).