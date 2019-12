Tuchel : “Il n’y a pas de blessure, c’est l’essentiel”

Le PSG a tranquillement assuré sa qualification en quarts de finale de Coupe de la Ligue (face à Saint-Etienne le 7 ou 8 janvier 2020) en venant à bout du Mans (4-1). Pour cette rencontre, Thomas Tuchel avait fait tourner son effectif avec notamment les retours des blessés : Marco Verratti et Thilo Kehrer. En conférence de presse d’après-match, le coach parisien est revenu sur la victoire de son équipe avant de s’exprimer sur l’affiche des quarts de finale face aux Stéphanois, dans des propos rapportés par L’Equipe.

“On a fait jouer des joueurs qui manquaient de rythme sur un terrain compliqué. C’est pour ça que je n’attendais pas trop de mes joueurs sur cette rencontre, sinon la qualification. On aurait pu en marquer cinq ou six mais on a ensuite perdu du rythme en seconde période. Nous sommes en quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Il n’y a pas de blessure. C’est l’essentiel. Maintenant, on va retrouver Saint-Étienne en quarts. On a du respect pour eux. Mais le point positif est qu’on jouera au Parc. Je retiens surtout ça.”