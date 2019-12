Tuchel : “Je sens que cela se passe bien, que nous avons encore franchi des étapes positives”

Le PSG a fini son année 2019 en beauté avec 5 victoires d’affilée toutes compétitions confondues et un total de 20 buts inscrits. Surtout, les Parisiens ont impressionné collectivement et offensivement lors de ces dernières rencontres dans un schéma avec 4 attaquants. Sur le site officiel du club de la capitale, Thomas Tuchel a tiré un bilan de cette première partie de saison. L’entraîneur parisien s’est montré satisfait des résultats malgré trois défaites concédées en Ligue 1. Il s’est également exprimé sur l’excellente prestation face à l’OM (4-0) ainsi que son rôle d’entraîneur. Extraits choisis.

Le bilan de la première partie de la saison

“Je dirais que c’est bien… très bien ! Mais je ne suis peut-être pas la bonne personne à qui poser cette question parce que je vis toujours le moment présent, et regarde toujours vers l’avant. Il est donc assez difficile pour moi de résumer cette première moitié de saison. Mais en ce moment, je sens que cela se passe bien, que nous avons encore franchi des étapes positives. Nous avons fait une phase de groupes incroyable en Champions League, nous sommes premiers en championnat, l’équipe est compétitive et nous avons un bon groupe. C’est plaisant de travailler avec lui (…) Les 3 défaites en Ligue 1 (Rennes, Reims et Dijon, ndlr) ? Je ne suis pas très doué pour accepter que cela puisse arriver, même si je sais que gagner tous les matches est très difficile. Mais c’est quand même le défi ici, et nous nous préparons sans cesse pour ne pas perdre.”

L’éclatante victoire face à l’OM (4-0)

“Nous avons vu quelques buts incroyables durant ce match parce qu’ils nous ont laissé assez d’espaces au milieu pour que nous puissions nous retourner et utiliser notre vitesse devant. Nous avions imaginé qu’ils allaient tenter d’être audacieux. Mais jouer haut était risqué. Nous avons très bien joué en première mi-temps. Nous avons étrangement arrêté de jouer en seconde période et, après la rencontre, le sentiment général était un peu étrange (…) Mais c’était un classique en France, un autre grand match et une grande victoire pour nos supporters et pour nous. J’en suis très content.”

Son rôle d’entraîneur

“Je veux être un facilitateur entre les joueurs, pour rendre les choses plus simples, les aider à se trouver. L’équipe est comme un orchestre, qui doit créer une certaine alchimie. C’est pour cela que j’étais si heureux lors des derniers matches, parce que j’ai pu sentir que quelque chose se créait entre eux. Ce n’était pas qu’une question de qualité, de talent, mais il y a aussi la façon de jouer, de s’entraider dans les petits espaces. Et ce sont ces petits détails, travaillés à l’entraînement et appliqués dans les matches, qui changent beaucoup de choses.”