Un point sur les joueurs prêtés par le PSG

Lors du dernier mercato estival, le PSG a prêté trois joueurs de son effectif : Alphonse Areola (Real Madrid), Jesé Rodriguez (Sporting Portugal) et Éric Junior Dina-Ebimbe (Le Havre). Voici ci-dessous un point sur les statistiques des joueurs prêtés par le club de la capitale.

Alphonse Areola (en prêt au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2020)

Prêté lors des derniers jours du mercato d’été au Real Madrid, le gardien parisien, Alphonse Areola – sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023 – a disputé deux matches depuis la fin de la dernière trêve internationale. Le portier de 26 ans était titulaire lors des victoires face au Deportivo Alavés (2-1, Liga) et Bruges (3-1, Ligue des champions). Le Titi Parisien voit son concurrent, Thibaut Courtois, enchaîner les prestations convaincantes avec le club madrilène. Au total, Alphonse Areola a disputé 404 minutes avec les Merengues pour 4 buts encaissés et 2 clean-sheets.

Liga : 2 matches disputés (270 minutes) / 3 buts encaissés, 1 clean-sheet et 1 carton jaune

: 2 matches disputés (270 minutes) / 3 buts encaissés, 1 clean-sheet et 1 carton jaune Ligue des champions : 2 matches disputés (134 minutes), 1 but encaissé et 1 clean-sheet

Jesé Rodríguez (en prêt au Sporting Portugal jusqu’au 30 juin 2020)

Arrivé au Paris Saint-Germain lors de l’été 2016, Jesé Rodriguez enchaîne les prêts et les déceptions depuis plusieurs années. Et pour cette saison 2019-2020, le joueur de 26 ans – sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021 – tente de se relancer au Sporting Portugal. Après un début de saison très compliqué, l’ancien joueur madrilène connaît un léger mieux même s’il ne se montre pas décisif depuis plusieurs mois (1 seul but marqué, le 27 octobre dernier). Jesé Rodríguez a disputé 9 matches de Liga NOS depuis le début de son prêt, pour un total de 443 minutes. Cependant, le natif de Las Palmas n’a pas disputé un seul match dans son intégralité depuis le début de la saison avec le club portugais.

Liga NOS : 9 matches disputés (443 minutes) / 1 but

: 9 matches disputés (443 minutes) / 1 but Europa League : 2 matches disputés (68 minutes)

: 2 matches disputés (68 minutes) Taça de Portugal Placard (coupe nationale) : 1 match disputé (59 minutes)

(coupe nationale) : 1 match disputé (59 minutes) Allianz Cup : 2 matches disputés (96 minutes)

Junior Dina Ebimbe (en prêt au Havre jusqu’en juin 2021)

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le prometteur milieu de terrain parisien – Junior Dina Ebimbe – a été prêté au Havre pour les deux prochaines saisons. Et pour sa première saison chez les professionnels, le Titi Parisien répond aux attentes, même si le HAC connaît une période mitigée (7ème avec 27 points, soit à 9 unités du podium). Le natif de Stains a été titularisé à 18 reprises (il a manqué un match pour suspension) pour un total de deux buts et une passe décisive. Il reste un titulaire indiscutable dans la formation de Paul Le Guen. L’ancien entraîneur parisien l’a notamment fait jouer en attaque lors des derniers matches de décembre.