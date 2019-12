Un point sur les statistiques des joueurs parisiens en Ligue 1

À la mi-saison de Ligue1, le Paris Saint-Germain affiche un beau bilan. Avec 45 points (et un match en moins face à Monaco, reprogrammé le 15 janvier prochain), le club de la capitale compte sept unités d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille. Et à la moitié du Championnat, les Parisiens sont bien placés au niveau des statistiques individuelles. Grâce à son doublé face à Amiens (4-1), Kylian Mbappé occupe la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 (11 réalisations) derrière le Monégasque, Wissam Ben Yedder (13 buts). Le Lillois, Victor Osimhen, occupe la dernière marche du podium (10 réalisations). Mauro Icardi (9 buts) et Neymar (8 buts) occupent respectivement la 6ème et 9ème place de ce classement.

Excellent depuis le début de la saison et auteur de sa 50ème passe décisive en Ligue 1 depuis son arrivée, Ángel Di María est co-meilleur passeur du Championnat (8 passes décisives) à égalité avec Islam Slimani (AS Monaco). Le Brestois – Yohan Court – complète le podium (7 passes décisives).

Enfin, le PSG a réalisé 11 clean-sheets en 18 matches. Le club de la capitale possède la meilleure attaque (43 buts marqués) et la meilleure défense (10 buts encaissés) à égalité avec le Stade de Reims. Voici ci-dessous, les statistiques des joueurs parisiens en Ligue 1.

Les statistiques des joueurs parisiens en Ligue 1

Gardiens

Keylor Navas : 13 matches joués dont 13 titularisations (1170 minutes) – 7 buts encaissés / 8 clean-sheets

Sergio Rico : 1 match joué (90 minutes) – 1 but encaissé

Marcin Bulka : 1 match joué (90 minutes) – 1 clean-sheet

Garissone Innocent : 0 match joué

Alphonse Areola (prêt au Real Madrid) : 3 matches joués – 2 buts encaissés / 2 clean-sheets

Défenseurs / Latéraux

Thiago Silva : 16 matches joués dont 15 titularisations (1284 minutes)

Presnel Kimpembe : 9 matches joués dont 7 titularisations (596 minutes)

Marquinhos : 15 matches joués dont 12 titularisations (1161 minutes) – 1 but marqué, soit 1 but / 1161 minutes

Abdou Diallo : 15 matches joués dont 13 titularisations (1126 minutes) – 1 passe décisive, soit 1 passe / 1126 min

Thilo Kehrer : 3 matches joués dont 1 titularisation (121 minutes)

Thomas Meunier : 11 matches joués dont 9 titularisations (792 minutes) – 1 passe décisive, soit 1 passe / 792 min

Colin Dagba : 8 matches joués dont 6 titularisations (563 minutes)

Juan Bernat : 14 matches joués dont 13 titularisations (1087 minutes) –3 passes décisives, soit 1 passe / 362 min

Layvin Kurzawa : 10 matches joués dont 5 titularisations (498 minutes joués)

Tanguy Kouassi : 1 match joué dont 0 titularisation (66 minutes)

Loïc Mbe Soh : 1 match joué dont 1 titularisation (58 minutes)

Mitchel Bakker : 0 match joué

Milieux défensifs / Offensifs

Marco Verratti : 12 matches joués dont 9 titularisations (905 minutes) – 2 passe décisive, soit 1 passe / 453 min

Idrissa Gueye : 11 matches joués dont 11 titularisations (924 minutes) – 1 but marqué, soit 1 but / 924 min et 1 passe décisive, soit 1 passe / 924 min

Leandro Paredes : 11 matches joués dont 7 titularisations (692 minutes joués)

Adil Aouchiche : 1 match joué dont 1 titularisation (64 minutes)

Pablo Sarabia : 14 matches joués dont 10 titularisations (852 minutes) – 1 but marqué soit 1 but / 852 min; et 2 passes décisives, soit 1 passe / 426 min

Julian Draxler : 6 matches joués dont 5 titularisations (433 minutes) – 2 passes décisives, soit 1 passe / 217 min

Ander Herrera : 6 match joué dont 5 titularisations (439 minutes) – 1 passe décisive, soit 1 passe / 439

Attaquants / Ailiers

Kylian Mbappé : 12 matches joués dont 9 titularisations (818 minutes) – 11 buts marqués, soit 1 but / 74 min; et 4 passes décisives, soit 1 passe / 205 min

Edinson Cavani : 8 matches joués dont 4 titularisations (327 minutes) – 2 buts marqués, soit 1 but / 164 min

Ángel Di María : 17 matches joués dont 14 titularisations (1309 minutes) – 6 buts marqués, soit 1 but / 218 min; 8 passes décisives, soit 1 passe / 164 min

Eric-Maxim Choupo-Moting : 9 matches joués dont 5 titularisations (450 minutes) – 3 buts marqués, soit 1 but / 150 min; et 1 passe décisive, soit 1 passe / 450 min

Neymar : 10 matches joués dont 10 titularisations (868 minutes) – 8 buts marqués, soit 1 but/ 109 min; 4 passes décisives, soit 1 passe / 217 min

Mauro Icardi : 11 matches joués dont 8 titularisations (741 minutes) – 9 buts marqués, soit 1 but / 82 min; 2 passes décisives, soit 1 passe / 371 min

Source : lfp.fr