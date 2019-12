Un PSG / Amiens de rêve pour les enfants

C’est devenu une coutume depuis maintenant cinq ans : le PSG dédie aux enfants son match au Parc des Princes à l’approche de Noël. Ce qui est logique tant le club est actif par l’intermédiaire de la Fondation Paris Saint-Germain – Les Enfants d’Abord et du Fonds de dotation Paris Saint-Germain.

Ce samedi (20 heures 45), le PSG-Amiens sera synonyme de rêve pour 240 enfants – accompagnés tout au long de l’année par le Secours Populaire, SOS Villages d’Enfants, ou Pupilles de la Nation – qui auront le privilège d’assister à la rencontre au Carré, la plus prestigieuse tribune du stade, et de rencontrer les joueurs et le président al-Khelaifi dans un cadre redécoré pour Noël. Ceux-ci leur remettront des cadeaux. Le moment sera inoubliable pour les petits. Plus généralement, “la Fondation Paris Saint-Germain et ses associations partenaires – le Secours Populaire, SOS Villages d’Enfants, Emmaüs ainsi que l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre – offriront des expériences uniques aux enfants bénéficiaires, et ce au cœur du Parc des Princes.”

Et ce n’est pas tout, car :

11 enfants pris en charge par l’association Emmaüs officieront en tant qu’escort kids : ils accompagneront les joueurs à leur entrée sur le terrain.

2 enfants accompagnés par SOS Villages d’Enfants et Pupilles de la Nation auront l’honneur de fouler la pelouse du Parc des Princes pour donner le coup d’envoi fictif de la rencontre.

Deux jeunes invités seront chargés de tenir la bâche qui habillera le rond central du terrain avant le début de la rencontre.

Un enfant vivra la rencontre dans la peau du Petit Reporter du Junior Club.

L’ensemble des enfants invités se verront offrir des équipements Paris Saint-Germain.

Les supporters du Paris Saint-Germain, en virage Auteuil, dévoileront une banderole en l’honneur des enfants invités.

Samedi soir, ce sera déjà un peu Noël au Parc des Princes !