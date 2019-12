Un record de matches en Coupe de la Ligue pour Verratti

Le Paris Saint-Germain s’est très facilement imposé ce mercredi face au Mans lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (1-4). Parmi les joueurs qui ont brillé lors de cette rencontre, Marco Verratti a fait preuve de malice sur le deuxième but Rouge & Bleu avant d’être passeur décisif pour Kylian Mbappé sur le troisième.

L’Italien, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2024, marque encore un peu plus l’histoire du club de la capitale. En effet le “petit hibou” est devenu le Parisien le plus capé en Coupe de la Ligue avec 20 matches disputés en sept éditions. Il devance Sylvain Armand (19) et Thiago Silva (18).