Vu d’Italie l’opération Paredes-Can est bien partie pour se faire

En Italie, c’est évidemment le retour, à 38 ans, de Zlatan Ibrahimovic, à Milan, qui excite les médias sportifs. Mais on trouve un autre nom bien connu à Paris, celui de Leandro Paredes qui n’a pas encore célébré son premier anniversaire au PSG et qui reste sur plusieurs performances probantes.

Du côté de quotidien sportif turinois Tuttosport il est dit que, malgré la période de Noël, Fabio Paratici (Juventus) et Leonardo travaillent sur une double opération Emre Can / Leo Paredes, deux milieux de terrain de la génération 1994 côtés 40M€. Le Corriere dello Sport voit une issue prochaine après un mois de négociations. Pour ce journal la Juventus et le Paris Saint-Germain sont sur le point de finaliser un échange tout en précisant que pour Leo Paredes, désiré par Maurizio Sarri, ce serait un retour en Serie A où il a déjà porté les maillots du Chievo, de la Roma et d’Empoli.