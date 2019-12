Wanda Nara indique qu’Icardi n’ira pas à la Juventus, sans pour autant donner sa future destination

Depuis son arrivée le dernier jour du mercato estival, Mauro Icardi plane avec ses coéquipiers de l’attaque, l’Argentin ayant déjà marqué 13 buts en 16 matches toutes compétitions confondues. Des performances, qui ont convaincu le club de la capitale, qui souhaiterait lever l’option d’achat assortie à son prêt. Sa femme et agent, Wanda Nara, a fait un point sur son avenir, expliquant que le numéro 18 parisien ne rejoindra pas la Juventus, sans en dire plus sur ce qu’il se passerait en juin prochain. “Mauro n’ira pas à la Juventus l’an prochain, il a choisi le PSG l’été dernier pour ne pas trahir l’Inter. Qui l’a fait partir ? Je ne sais pas, mais il est allé dans un club plus important. À Paris, il est heureux“, explique Wanda Nara dans des propos relayés par Nicolo Schira, journaliste de la Gazzetta dello Sport.

#WandaNara fa chiarezza sul futuro di #Icardi: “Mauro non andrà alla #Juventus l’anno prossimo, ha scelto il #Psg in estate per non tradire l’#Inter. Chi l’ha cacciato? Non lo so, ma è andato in un club più importante. A Parigi è felice. #Raiola? Mi ha scritto tante volte…”

