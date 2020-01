2e édition de la Paris Saint-Germain Academy Cup au Brésil

Entre le PSG et le Brésil, c’est toujours une belle histoire d’amour. Et le club de la capitale compte bien continuer à se développer dans le pays du football. En effet, le club francilien vient d’annoncer que la deuxième édition de la Paris Saint-Germain Academy Cup au Brésil aller démarrer. Du 7 au 12 Janvier, plus de 640 jeunes âgés de 7 à 13 ans participeront à cette compétition dans la ville de São Paulo.

“Cette compétition de grande ampleur représente l’événement de la saison 2019-2020 rassemblant le plus de jeunes du réseau des écoles de football du Paris Saint-Germain. Elle fait suite à une nouvelle saison de croissance pour la Paris Saint-Germain Academy au Brésil, avec l’ouverture en 2019 d’un nouveau site à Natal, au nord du pays, explique le PSG dans son communiqué. La Paris Saint-Germain Academy est désormais présente sur 15 sites répartis dans 11 villes (Rio, São Paulo, Recife, Salvador, Guarulhos, Sumaré Vitória, Brasília, Porto Alegre, Natal et Vale dos Sinos). Avec 3381 enfants, le Brésil constitue désormais le second plus grand contingent national des académies Paris Saint-Germain après la France. Au cours de l’année 2020, quatre nouveaux centres verront le jour à Salvador, Florianópolis, Teresina et Fortaleza.“