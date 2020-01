3.300 billets alloués aux supporters parisiens pour le déplacement à Dortmund (LP)

Le 18 février prochain, le PSG se déplacera au Signal Iduna Park afin d’affronter le Borussia Dortmund, à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions. Et pour cette affiche européenne, le club de la capitale pourra compter sur ses supporters. En effet, selon les informations du Parisien, les Rouge et Bleu “disposeront de 3.300 billets dans l’espace visiteurs situé dans le virage entre la tribune Est et la tribune Nord.” Un chiffre qui répond aux critères de l’UEFA : 5 % de la capacité du stade (l’enceinte possédant 66.099 places assises en configuration Ligue des champions). La mise en vente des billets devrait intervenir “d’ici à deux semaines, selon les habitudes du club en matière de déplacements européens”, précise le quotidien francilien.

Sur les 3.300 billets disponibles, le “PSG a décidé d’allouer 1.000 billets au Collectif Ultras Paris, qui se déplacera en bonne partie en bus pour effectuer les 600 km vers la ville allemande”, ajoute Le Parisien. Cependant, la présence des Ultras pourraient être plus conséquente. En effet, certains membres du groupe pourraient prendre des billets parmi le “quota général” par peur que le nombre de place alloué au CUP “soit insuffisant pour satisfaire la – forte – demande interne”, conclut le journal régional.