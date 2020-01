3997 buts marqués désormais par le PSG en match officiel

Depuis la création du PSG en 1970, 3997 buts ont été marqués en match officiel. C’est le décompte réalisé par Michel Kollar, historien du club qu’on peut retrouver sur Paris Canal Historique. Et chacun peut faire confiance en celui qui fait office de mémoire du PSG, avec la plus grande des précisions. Dans ce cas en comptabilisant les buts véritablement marqués, avec des filets qui tremblent en match officiel et officialisé. Ceux retenus par le club lui-même. Qui succédera à Dominique Rocheteau (1000e but), Jay-Jay Okocha (2000e but) et Ezequiel Lavezzi (3000e but) ? A qui reviendra la 4000e réalisation ? La réponse ne devrait pas tarder, mais ce n’était pas à Pablo Sarabia, hier, à Lorient (0-1).