98 buts inscrits par le PSG en Ligue 1 en 2019

Doté d’une puissance offensive impressionnante, le PSG a largement dominé la Ligue 1 sur l’ensemble de l’année 2019. Une omnipotence qui se traduit par des statistiques impressionnantes sur l’année civile. Sur son site internet, la LFP a publié les chiffres offensifs et défensifs des équipes de Ligue 1 sur l’année 2019. Le club de la capitale possède la meilleure attaque de l’année écoulée avec un total de 98 buts inscrits – dont 31 réalisations de Kylian Mbappé – soit une moyenne de 2,51 buts par match. L’Olympique Lyonnais (69 buts) et le LOSC (63 réalisations) complètent le podium. Dans les détails, le PSG a inscrit 59 buts au Parc des Princes et 39 réalisations à l’extérieur.

Les meilleures attaques de Ligue 1 en 2019

Paris Saint-Germain : 98 buts Olympique Lyonnais : 69 buts LOSC : 63 buts Olympique de Marseille : 59 buts Montpellier Hérault SC : 54 buts

Concernant le secteur défensif, le PSG s’est montré solide notamment grâce à son capitaine, Thiago Silva. Cependant, les Rouge et Bleu ne dominent pas ce classement. Avec seulement 34 buts encaissés en 2019, le Stade de Reims possède la meilleure défense de l’année civile, soit un but encaissé de moins que le PSG et le LOSC (35). Les Rouge et Bleu ont encaissé 10 buts à domicile et 25 à l’extérieur. Une deuxième place qui s’explique par une fin de saison 2018-2019 chaotique.

Les meilleures défenses de Ligue 1 en 2019