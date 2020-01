Abergel : “L’idée est surtout de voir le PSG deux fois la saison prochaine en L1 !”

L’objectif du FC Lorient est de retrouver la Ligue 1 l’été prochain. C’est pourquoi recevoir le PSG est un bonus, une fête pour des Merlus qui ne pensent pas à une épopée dans la compétition. L’important est définitivement ailleurs pour Laurent Abergel (26 ans) et ses camarades. “Nous avons envie de mettre en avant ce côté plaisir. Nous restons, certes, des compétiteurs et nous allons essayer de faire le meilleur match possible. Mais nous allons surtout vouloir prendre le maximum de plaisir, contre une très belle équipe, explique le joueur dans maligue2.fr. L’idée est surtout de les voir deux fois la saison prochaine en Ligue 1 ! C’est notre objectif principal.”