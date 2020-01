Accord entériné entre le PSG et Marquinhos pour une prolongation (RMC)

Taulier incontestable du Paris Saint-Germain, Marquinhos se place aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus importants au sein du vestiaire Rouge et Bleu. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022, le Brésilien avait entamé des pourparlers avec le PSG afin de prolonger son bail. Et à en croire les informations de RMC, il semblerait qu’un accord ait été trouvé.

En effet, le média se montre catégorique à ce sujet : Marquinhos a bel et bien trouvé un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain. Celui-ci porterait l’engagement jusqu’en 2024. RMC indique qu’il ne manque plus que la signature du défenseur de 25 ans et l’officialisation dans la foulée. Le média ne le précise pas, mais on se doute bien que ce nouveau bail sera assorti d’une jolie revalorisation salariale. Voici, en tout cas, une bonne chose de faite si cela venait à se confirmer.