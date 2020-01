Accord entre Kurzawa et la Juventus (L’Equipe)

Cela fait désormais plusieurs jours que des tractations entre le PSG et la Juventus de Turin sont enclenchées afin de conclure un possible échange entre Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec Paris dans cinq mois, et Mattia De Sciglio. Et selon L’Equipe, une première étape dans l’aboutissement de ce dossier serait atteinte.

Ainsi, Kurzawa aurait trouvé un accord contractuel avec la Vieille Dame sur les bases d’un bail de quatre ans et demi. Le média indique donc que le latéral gauche francilien attend désormais un autre accord, celui entre les deux écuries. Cela fait, l’échange avec De Sciglio, qui n’est plus blessé explique L’Equipe, sera enfin effectif. Il reste donc moins de cinq jours pour trouver cet accord.