Accord total entre Cavani et l’Atlético pour l’été prochain (Di Marzio)

L’avenir d’Edinson Cavani semble se diriger vers l’Espagne et sa capitale, Madrid. En effet, selon les informations du spécialiste du mercato italien, Gianluca Di Marzio, El Matador et l’Atlético Madrid auraient trouvé un accord total pour un contrat de deux ans, qui débuterait l’été prochain, soit à la fin de son contrat avec le PSG. Di Marzio explique aussi que les deux parties aimeraient que cette opération puisse se faire dès cet hiver, mais le PSG ne serait pas pour cette hypothèse. De plus, le club de Diego Simeone ne peut pas se permettre d’offrir un salaire digne du statut d’Edinson Cavani, le club étant pressé par le plafond salarial imposé par la Liga.