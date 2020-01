Agent de Thiago Silva : “Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision”

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva (35 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Si le Brésilien a plusieurs fois fait part de son envie de continuer l’aventure au PSG, il n’a pas reçu de proposition. Leonardo, le directeur sportif parisien, a quant à lui déclaré que les décisions concernant les fins de contrats se décideront en fin de saison. L’agent du défenseur s’est exprimé sur cette situation et il met en garde les Rouge et Bleu.

“Le PSG n’a pas encore sollicité Thiago Silva. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous, explique Paulo Tonietto, l’agent de Thiago Silva, à France Football. Plusieurs clubs brésiliens et européens m’ont sollicité, mais on attend d’abord de parler avec le PSG, c’est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore.”