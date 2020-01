Al-Khelaïfi : “Nous avons su faire du PSG une marque mondiale extrêmement attractive”

Depuis 2011, le PSG continue de grandir de façon exponentielle. Grâce aux arrivées de nombreux joueurs de classe mondiale et à la signature de nombreux contrats sponsorings, le club de la capitale a su grimper les différents échelons afin d’être considéré comme un grand club européen. Et suite à la publication de l’étude du cabinet d’audit KPMG indiquant que le PSG a atteint la deuxième place des champions européens les plus riches du monde, le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – a accordé une interview exclusive à RMC Sport où il revient sur la stratégie du développement du club de la capitale. Extraits choisis.

Les explications sur la croissance du PSG ces dernières années

“Cette croissance exceptionnelle est le résultat d’un travail et d’une détermination collective de tous les instants. Dès le rachat du club, nous avons mis en place une stratégie pour augmenter toutes les sources de revenus de façon significative. Nous avons su faire du Paris Saint-Germain une marque mondiale extrêmement attractive, avant-gardiste et à l’écoute de ses fans (…)”

L’avenir du PSG

“Nous envisageons l’avenir avec sérénité et détermination. Nous constatons chaque jour la grande attractivité de notre marque partout dans le monde. Nous avons ouvert des bureaux à New York, Singapour, Shanghai, Tokyo et Doha qui jouent un rôle important dans la croissance et le développement du Club.”

Une super ligue fermée important pour l’augmentation des revenus ?

“Le PSG a déjà pérennisé une grande partie de ses revenus et nous n’avons pas besoin d’une ligue fermée pour poursuivre notre travail. Nous avons encore beaucoup de possibilités pour les augmenter et renforcer le rayonnement du club dans le monde.”