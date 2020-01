Amaury Delerue arbitre de LOSC / PSG

Après son match face à Reims (ce soir à 21h) en demi-finale de Coupe de la Ligue, le PSG enchaînera ce dimanche avec le choc face au LOSC, en clôture de la 21ème journée de Ligue 1. Et les Parisiens auront à coeur d’effacer la lourde défaite de la saison passée au Stade Pierre Mauroy (défaite 5-1). Cette rencontre sera arbitrée par Amaury Delerue. Il sera assisté par Guillaume Debart et Julien Pacelli. Olivier Thual sera le quatrième arbitre. Enfin, Frank Schneider et Christian Guillard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Amaury Delerue a arbitré le PSG à deux reprises lors des victoires face à Strasbourg (1-0, 5ème journée) et Nantes (2-0, 16ème journée). Depuis le début de la saison, l’arbitre de 42 ans a distribué un total de 33 cartons jaunes et 6 cartons rouges en 9 matches.