Ancien – Sébastien Cibois au Stade Brestois (RMC Sport)

Troisième gardien du PSG la saison passée derrière Alphonse Areola et Gianluigi Buffon, Sébastien Cibois a fait les frais de la révolution orchestrée par le PSG cet été au poste de gardien but et de la suppression de l’équipe réserve des Rouge et Bleu. L’ancien gardien des U19 du PSG avait donc résilié son contrat avec le club de la capitale en septembre dernier. Depuis plusieurs mois, le portier de 21 ans était à la recherche d’un nouveau club afin de relancer sa carrière. Et selon les informations de RMC Sport, Sébastien Cibois s’est engagé avec le Stade Brestois. La durée du contrat n’a pas été précisée. De son côté, l’actuel 15ème de Ligue 1 n’a pas encore officialisé l’information. À Brest, l’ancien Parisien sera en concurrence avec Gautier Larsonneur et Donovan Leon.

