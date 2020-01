Anciens – C’est fini pour Kombouaré au TFC

Hier, Toulouse, lanterne rouge de la Ligue 1, s’est un peu plus enfoncé en se faisant éliminer par une équipe de National 2, Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, lors des 32e de finale de la Coupe de France (1-0). “Maintenant, on va se focaliser sur Brest, même si on aurait bien sûr préféré partir en stage avec un succès. La priorité, c’est le Championnat et le maintien”, avait clamé Antoine Kombouaré, le coach du TFC, après la rencontre… et avant d’être démis de ses fonctions ce dimanche. “L’entraînement du groupe professionnel sera assuré par Denis Zanko, actuel Directeur technique du Centre de Formation, fait savoir le TFC dans un communiqué. Une conférence de presse d’Olivier Sadran aura lieu demain à 18h30 dans la salle de conférence du Stadium.”