Anciens : Chantôme rebondit à Poissy (National 2), Ongenda au Chievo Verone

Formé au PSG, Clément Chantôme reste sur une aventure contrariée avec le Red Star, club qu’il avait rejoint en septembre 2018, et où il a été mis à pied le 26 mars 201, avant de finalement être réintégré trois jours plus tard. La raison de sa mise à pied ? Il avait quitté le terrain sans autorisation lors d’un match contre Clermont. Rétrogradé en National, le Red Star ne l’avait pas retenu cet été. Alors que la retraite était évoquée, le milieu de terrain (32 ans) a retrouvé un projet, puisqu’il s’est engagé pour six mois avec l’équipe de National 2, Poissy. Une équipe entraînée par… Laurent Fournier, ancien joueur et entraîneur parisien.

Le milieu de terrain, qui a effectué toute sa carrière en Ligue 1 et dernièrement en Ligue 2, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison.

Également formé au PSG, Hervin Ongenda connaît un début de carrière assez mouvementé. Après son départ des Rouge & Bleu, Ongenda a multiplié les échecs, PEC Zwole (2017, 3 matches), Murcie (2018, 2 matches) avant de trouver sa place dans le championnat roumain, avec le FC Botosani qu’il a rejoint en 2018. À six mois de la fin de son contrat avec le club roumain, l’attaquant (24 ans) a signé un contrat de deux ans et demi avec le Chievo Verone, en Serie B italienne, comme le rapporte l’Equipe. Le club transalpin a déboursé 500.000 euros pour le récupérer.