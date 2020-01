Anciens : Le Coronavirus bloque le transfert de Pastore en Chine

Depuis plusieurs jours, l’épidémie du coronavirus inquiète le monde entier. Originaire de la Chine, il commence à toucher le football. En effet, ce dernier a contraint les organisateurs du championnat chinois à le reporter (il devait commencer le 22 février). Ce virus touche également les transferts. Selon les informations du Corriere dello Sport, l’AS Roma et un club chinois avaient trouvé un accord pour le transfert de Javier Pastore, qui depuis son arrivée à Rome en 2018, a beaucoup de mal (seulement 25 matches joués). Mais le coronavirus et le report du championnat chinois ont tout simplement fait capoter cette transaction. L’ancien Parisien devrait donc rester à Rome et essayer de retrouver son niveau, lui qui est encore touché par des blessures en Italie.