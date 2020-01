Anciens – Pauleta devient ambassadeur de la Ligue 1

Lors de ses huit années passées en Ligue 1, l’ancien Parisien – Pedro Miguel Pauleta – aura laissé une belle histoire dans le Championnat français. Après avoir entamé sa carrière en France aux Girondins de Bordeaux (2000-2003 : 91 buts en 129 matches), l’Aigle des Açores est devenu une légende du PSG avec ses 109 buts en 211 matches (3ème meilleur buteur de l’histoire du PSG derrière Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic).

Aujourd’hui, l’ancien international portugais (88 sélections, 47 buts) est devenu ambassadeur de la Ligue 1, comme le précise la LFP sur son site internet. Il aura pour objectif de promouvoir “le développement de la Ligue 1 Conforama en France mais aussi à l’international.” En plus de Mikaël Silvestre et Jean-Pierre Papin, deux autres Parisiens ont également été nommés ambassadeurs du Championnat : Ludovic Giuly et Frédéric Dehu. Ces cinq nouveaux rejoignent ainsi Edmilson et Didier Drogba.

“Tout au long de la saison, ils participeront à des grands salons internationaux, des remises de trophées et des événements organisés par la LFP et ses partenaires afin de promouvoir l’action de la Ligue et des clubs professionnels”, précise la Ligue de Football Professionnel dans son communiqué.