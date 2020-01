Anderson : “Mbappé a l’exigence de marquer des buts”

Ancien goleador de l’AS Monaco, Lyon ou Barcelone, devenu consultant de beIN Sport, Sonny Anderson voit Kylian Mbappé entrer dans la peau d’un buteur qui entend enfiler les réalisations et gonfler ses statistiques (19 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues en 2019/2020). Même si mercredi dernier, contre l’AS Saint-Etienne (6-1) le jeune international français s’est illustré par son altruisme au plus grand bonheur de Mauro Icardi, auteur d’un triplé.

“Mbappé a l’exigence de marquer des buts, on voit qu’il n’est pas content lorsqu’on ne lui donne pas le ballon. Il avait besoin de cela pour passer un cap. Quand on est attaquant, on pense tous au classement des buteurs. Celui qui dit le contraire ment, affirme l’ancien attaquant dans Le Parisien. Le Soulier d’or (trophée du meilleur buteur dans les championnats européens) est-il envisageable pour lui ? Oui. Il est capable de se fixer un tel objectif. Il peut marquer dans n’importe quel match. Il progresse sans cesse. Il a les ambitions d’un grand joueur comme Messi ou Cristiano. Il est formaté lui aussi pour aller chercher ces distinctions, ces titres et marquer l’histoire du football.”