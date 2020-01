Angel Di Maria deuxième meilleur passeur de la décennie

Angel Di Maria à une très belle patte gauche et a délivré un nombre très importants d’offrandes à ses coéquipiers depuis qu’il a commencé à jouer au football à Rosario Central en 2005. Depuis trois jours, on a clôturé la décennie des années 2010. Et El Fideo a brillé à la passe entre 2010 et 2019. En effet, comme le rapporte Goal sur son compte twitter, El Fideo a délivré 188 passes décisives toutes compétitions confondues lors de la décennie, soit le deuxième meilleur total derrière l’extraterrestre Lionel Messi et ses 205 passes décisives. Thomas Muller complète le podium avec 172 offrandes.

