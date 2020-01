Antony Gautier arbitre de PSG / Monaco

Après son quart de finale de Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne ce soir (21h05, Canal + Sport, France 3), le PSG recevra de nouveau dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 contre Monaco. Ce mercredi, la LFP a dévoilé l’arbitre qui officiera lors de cette rencontre. Il s’agit d’Antony Gautier. L’homme en noir sera accompagné par Gilles Lang et Cyril Mugnier. Jérémie Pignard sera lui quatrième arbitre. Les arbitres vidéos seront Amaury Delerue et Alexandre Castro. Monsieur Gautier a déjà arbitré les Rouge & Bleu cette saison, lors de la défaite contre Rennes (2-1, 18 août 2019) et lors de la victoire à Montpellier (1-3, 7 décembre 2019). Il a également arbitré un match de Monaco, la défaite à domicile contre Marseille (3-4, 15 septembre 2019).