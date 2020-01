Titulaire ce soir lors de la large victoire du PSG sur Linas-Montlhéry (0-6), Adil Aouchiche a ouvert le score, son premier but en pro. Au micro de PSG TV, le jeune titi parisien (17 ans) n’a pas caché sa joie après cette première réalisation officielle avec son club formateur.

“C’est un moment incroyable. Tout d’abord parce qu’on se qualifie, mais aussi parce que je marque mon premier but avec Paris. On a fait un super match, et je suis très heureux et fier d’avoir pu aider l’équipe à gagner.”