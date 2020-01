Aouchiche deuxième plus jeune buteur de l’histoire du PSG

Hier soir, lors de la large victoire du PSG contre Linas-Montlhéry (0-6), Adil Aouchiche a ouvert le score et inscrit son premier but sous le maillot de son club formateur. Comme le rapporte le PSG sur son site internet, Aouchiche est devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire des Rouge & Bleu à 17 ans, 5 mois et 21 jours. Il est devancé par Bartholomew Ogbeche qui avait marqué son premier but pour le PSG à 17 ans et 55 jours contre Nantes en novembre 2001 (25 novembre, victoire du PSG 2-1).