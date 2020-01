Aouchiche, Kouassi, les dossiers avancent favorablement (LP)

Le Parisien, sur son site internet et non la version papier, se penche sur les cas de deux Titis de 17 ans convoités et pas encore professionnels : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi.

Le second, aligné fréquemment par Thomas Tuchel ces dernières semaines, a expliqué dimanche soir que ça ne le dérangerait pas de poursuivre sa jeune carrière au PSG. Une bonne nouvelle puisqu’on a pu entendre qu’il avait déjà neuf orteils à Leipzig, qui lui offre 4 millions d’euros et la succession de Dayot Upamecano en défense centrale. Manchester City aurait également approché Tanguy Kouassi. Mais l’alternative PSG prend donc du poids chez celui qui a marqué le 4000e but du club, à Reims. Cela même si la prime à la signature proposée par Leonardo (entre 2,5 et 3 millions d’euros) est inférieure à l’offre allemande. “C’est lourd de ouf… Mais signe le contrat aussi !” s’est permis de lancer Kylian Mbappé pour l’inciter à enfin franchir le pas. “Quelle que soit la réponse de Kouassi, le PSG aura au moins le sentiment d’avoir fait tout son possible sur ce dossier”, commente Le Parisien. Concernant Adil Aouchiche qui privilégie le PSG, “le dossier pourrait être bouclé dans les deux semaines à venir.“