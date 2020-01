Aouchiche voit son futur avec le PSG, avec qui il “a envie de tout gagner”

Ces derniers temps, le PSG a laissé filer beaucoup de titis parisiens. Et l’exode pourrait continuer avec Tanguy Kouassi. Mais Adil Aouchiche, apparu une fois sous le maillot parisien, face à Metz (0-2, 30 août), et qui n’a pas encore signé de contrat professionnel explique que son futur s’inscrit en Rouge & Bleu.

“Mon futur s’inscrit au PSG ? Oui, même si on ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Mais pour l’instant, j’ai envie de tout gagner avec le PSG, explique Aouchiche dans l’édition du jour du Parisien. Difficile de s’imposer pour un titis ? Non car je sais que c’est possible. Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l’exemple. A moi de suivre ses traces.“

Adil Aouchiche a enfin parlé de Thomas Tuchel, qui fait confiance aux jeunes. “Tanguy (Kouassi) a fait trois matches, dont un en Ligue des champions. Cela montre qu’un titi peut jouer de gros matches. Le coach n’hésite pas à faire jouer des jeunes et à les faire grandir. Il l’a fait avec Colin Dagba. […] Chacun a sa chance. Peut-être l’aurai-je aussi. Au PSG, tout est possible.”