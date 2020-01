Arsenal aurait refusé de payer 7M€ au PSG pour Kurzawa (Star)

Le proche avenir sportif de Layvin Kurzawa (27 ans), sous contrat jusqu’au 30 juin avec le PSG, se joue actuellement. Le latéral gauche vit-il ses dernières heures à Paris ? Va-t-il rejoindre effectivement la Juventus Turin dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio ? C’est le petit suspense du moment. Et il contrarierait Arsenal. Privé de Sead Kolasinac et Kieran Tierney, les Gunners pensaient au joueur du PSG pour prendre le poste de latéral gauche, quitte à payer mais un peu… mais pas les 7M€ demandés par le PSG selon le Daily Star. Une somme hors de propos vu de Londres alors qu’il ne reste que cinq mois de contrat à Layvin Kurzawa et que sa cote a beaucoup baissé.