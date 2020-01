Arsenal prêt à payer 7M€ pour signer Kurzawa (The Sun)

Le 30 juin, Layvin Kurzawa ne sera plus un joueur du PSG. Un engagement qui pourrait connaître une issue anticipée si dans les quinze jours à venir le latéral gauche de 27 ans quitte Paris, probablement pour la Premier League. Ainsi, selon The Sun, Arsenal (10e du championnat anglais) serait disposé à mettre 6M£ (7M€) sur la table pour transférer maintenant l’international français. Les Gunners voient en effet Kieran Tierney et Sead Kolasinac fréquenter l’infirmerie, il leur faut du renfort. Et le nouveau manager, Mikel Arteta, a validé l’option Kurzawa. West Ham (16e de Premier League) serait également intéressé par le joueur du PSG.