As confirme l’intérêt du FC Séville pour Julian Draxler

Ces derniers temps, Julian Draxler est l’un des joueurs cités pour un départ cet hiver du PSG, lui qui vie une première partie de saison difficile due à une blessure qui l’a éloigné des terrains plusieurs semaines (seulement 9 matches toutes compétitions confondues). Outre la piste Hertha Berlin, le numéro 23 parisien serait dans le viseur du FC Séville. Après Estadio Deportivo et El Desmarque, c’est au tour de AS d’évoquer la piste de l’international allemand. Le club sévillan voudrait renforcer son secteur offensif et verrait d’un bon œil l’arrivée de Draxler. Le FC Séville voudrait obtenir le prêt du joueur, même si le PSG privilégierait un transfert sec.