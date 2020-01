Aucune offre du PSG pour Lucas Paqueta (GDS)

L’avenir de Lucas Paquetá est un sujet à Milan. C’est même une pierre angulaire du mercato du club de Zlatan Ibrahimovic. L’objectif des Milanais est de le vendre, or il ne reste qu’une grosse semaine de mercato et aucune offre n’est arrivée pour le Brésilien acheté 38,4 millions d’euros. Pas même de la part du Paris Saint-Germain de Leonardo qui avait pourtant entamé une discussion avec l’AC Milan avant d’être refroidi par le prix affiché. Les Italiens voulant retrouver leur mise initiale ou presque : 35M€.

La Gazzetta dello Sport, ce matin, évoque le dossier. Car hier, il y a eu une rencontre entre la direction des Rossoneri et Eduardo Uram, agent du milieu de terrain arrivé pour l’occasion d’Amérique du Sud. La réunion a duré un peu plus d’une heure. Et le constat est simple, aucune preuve d’un intérêt concret du PSG n’est arrivée pour Paquetà.