Aurier revient sur ses frasques au PSG et avoue “regretter”

Serge Aurier a vécu une fin d’aventure parisienne assez difficile. Plusieurs épisodes ont noirci son passage au PSG (2014-2017), avec notamment ses insultes envers Laurent Blanc ou l’histoire de son entrée en jeu à Lorient qui a duré plus de 5 minutes. Dans une interview accordée au Daily Telegraph, le latéral droit a expliqué regretter ses erreurs “car ce n’est pas moi.”

“Bien sûr, je regrette mes erreurs car ce n’est pas moi. Les membres de ma famille, quand nous en avons parlé, m’ont dit ‘ce n’est pas toi’. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas comprendre parce que ça ne me ressemblait pas. Maintenant, je fais très attention. J’ai fait des erreurs parce que j’étais jeune, et maintenant je vais mieux, j’ai une fille et ma vie a changé“, explique le joueur de Tottenham (27 ans) avant de comparer sa situation actuelle à celle de Paris. “En Angleterre, les gens ne s’intéressent qu’à mon football et c’est mieux pour moi. Quand vous êtes de Paris et que vous jouez pour le PSG, ce n’est pas très bon car il y a vos bons amis, vos mauvais amis et vous les mettez tous dans le même sac. C’est très difficile de travailler sérieusement. Ici, ça va. J’ai de bons amis et je ne sors pas trop.”