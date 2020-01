Bakayoko : “Il y a eu des discussions avec le PSG mais rien de très important”

Prêté par Chelsea avec option d’achat à l’AS Monaco, le natif de Paris Tiémoué Bakayoko (25 ans) est retourné sur le Rocher pour trouver une forme de stabilité. Et c’est désormais le PSG qui se présente deux fois à lui, dimanche au Parc des Princes et mercredi à Louis II. “Paris, c’est toujours particulier. J’adore jouer contre le PSG, c’est mon club de jeunesse, il y aura toute ma famille. On se rassemble sur un match et c’est cool, commente le milieu de terrain international dans L’Equipe. Des touches avec le PSG l’été dernier ? J’ai de très bonnes relations avec Leo, il m’a beaucoup aidé. Il y a eu des discussions mais rien de très important.“