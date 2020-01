Baldé : “Ce n’est pas facile de jouer deux fois d’affilée contre le PSG”

Dimanche, l’AS Monaco accrochait un match nul spectaculaire face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (3-3). Mais en match en retard de la 15e journée, l’ASM n’aura pas réitéré sa prestation (1-4). Keita Baldé était déçu après la rencontre mais veut se tourner vers les prochaines échéances de son équipe.

“Ce n’est pas facile de jouer deux fois d’affilée contre le PSG. On pense au prochain match et on regarde le futur. On ne regarde pas l’adversaire, on ne regarde que nous et on reste concentré sur notre schéma, expliqué Baldé après la rencontre par des propos rapportés par L’Équipe. Tous les matches sont importants et si on est capable de jouer de cette manière contre Paris, contre les autres on sera encore meilleurs.“