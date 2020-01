Baldé : “Contre Paris, c’est toujours un beau match”

À l’occasion de la 20e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco, ce dimanche (21h, Canal+). Si le visage de l’ASM a bien changé pendant cette trêve hivernale, Keita Baldé espère faire bonne figure face au club de la capitale pour cette reprise du Championnat de France. L’attaquant monégasque était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre.

“Contre Paris, c’est toujours un beau match. C’est une très grande équipe. On va aller là-bas pour aller jouer avec plaisir et pour tout donner. Ils sont très bons, mais dans le foot on ne peux pas parler avant le match. Si tu n’es pas favori, tu peux aussi gagner le match. Parler de peur ou quelque chose comme ça dans le foot, ça n’existe pas pour moi, a déclaré Baldé en conférence de presse. Ce sont des personnes normales comme nous, il y a beaucoup de joueurs que je connais là-bas. Ce match sera une bataille, une guerre, c’est un match comme un autre. Quand le match commence, il faut tout donner et nous on va essayer de gagner le match.“