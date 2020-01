Baldé : “On pouvait gagner le match”

En clôture de la 20ème journée de Ligue 1, le PSG et l’AS Monaco se sont partagés les points au terme d’un match spectaculaire (3-3). Auteur d’un match plein, l’attaquant monégasque – Keita Baldé – est revenu sur la prestation de son équipe, au micro de Canal+. Il estime notamment que le club de la Principauté pouvait remporter cette rencontre.

“Je suis content mais franchement si je dis la vérité, on pouvait le gagner. Navas m’a arrêté le but du 3-1 (22e minute, ndlr), après Gelson a concédé un pénalty. Mais ça montre le caractère de l’équipe. Je suis content pour l’équipe. Un meilleur Monaco en seconde partie de saison ? Quand on met en difficulté le PSG… J’espère continuer dans ce schéma. Toute l’équipe a bien travaillé, surtout dans l’envie. Il n’y a aucune peur, c’est le football et chaque match est une histoire. Le même match face à Paris ce mercredi (match en retard de la 15ème journée) ? J’espère, surtout avec nos supporters. On espère faire mieux.”