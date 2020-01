Bazin préfère voir Cavani rester au PSG mais n’interfère pas

Sébastien Bazin, actuel PDG de l’opérateur hôtelier AccorHotels – sponsor du PSG via “All” – était ce matin l’invité d’Europe 1. L’homme d’affaires a été interrogé sur le dossier… Edinson Cavani. Le club francilien, qu’il a dirigé pendant des années, doit-il le conserver absolument ?

Sébastien Bazin a dit apprécier le joueur et l’homme mais a rappelé que l’affaire ne le concernait pas car il ne s’immisce pas dans la gestion du PSG. All est partenaire, pas plus. “Les décisions ne me reviennent pas, je n’ai pas à entrer dedans. L’argent je le donne au PSG et ils font ce qu’ils veulent avec. Cavani est une belle personne, a commenté celui qui a été président du club pendant l’ère Colony Capital. Je préfère qu’il reste au PSG parce qu’il a fait passer comme Ibrahimovic le club dans une autre dimension.“