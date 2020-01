Benoit Bastien arbitre de Monaco / PSG

Ce mercredi à 21h (Canal Plus), le PSG se déplace – au Stade Louis II – pour affronter de nouveau l’AS Monaco, en match en retard de la 15ème journée de Ligue 1. Rappelons que cette rencontre avait été annulée à cause de mauvaises conditions météorologiques.

Cette affiche sera arbitrée par Benoit Bastien. Il sera assisté par Frédéric Haquette et Hicham Zakrani tandis que Bartolomeu Varela sera le quatrième arbitre. Enfin Mikael Lesage et Wilfried Bien officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, l’arbitre de 36 ans a déjà arbitré le PSG à deux reprises, lors de la victoire face à l’OM (4-0, 11ème journée) et le succès face à Rennes en Trophée des Champions (2-1, 12ème journée).