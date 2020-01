Bitton : “Cavani, on est quasiment arrivé à le dégoûter du PSG”

La situation personnelle et sportive d’Edinson Cavani devient un sujet de crispation au PSG et dans son premier cercle de supporters. Le buteur historique aux 198 réalisations veut quitter Paris pour rejoindre l’Atlético de Madrid, ses parents prennent conjointement la parole dans les médias pour que la porte s’ouvre. Va-t-on vers un départ de l’attaquant uruguayen mais sans adieux au Parc des Princes ? Le journaliste Stéphane Bitton s’agace sans savoir s’il faut le retenir ou le laisser partir. C’était ce matin sur France Bleu Paris.

“Les histoires d’amour finissent mal en général, chantaient les Rita Mitsouko… Il y a de grandes chances de voir s’en aller Edinson Cavani. Je regrette vraiment cette situation. Déjà parce ce que le PSG n’honore pas un joueur qui a marqué son histoire. Et puis stratégiquement c’est une erreur. Quel grand club renforce la concurrence ? Quel prétendant laisse partir son avant-centre titulaire au mois d’août ? Il n’a que 32 ans, pas 75 ! Il faudrait que Cavani reste parce qu’imaginez qu’Icardi se blesse. Ou qu’il ait moins de réussite... On ne gagne pas la Ligue des champions avec Choupo-Moting. Maintenant, on ne peut pas retenir un joueur qui n’est pas heureux. On est quasiment arrivé à le dégoûter du PSG… c’est ce que Thomas Tuchel a réussi à faire. C’est un énorme gâchis.”