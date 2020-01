Bitton : “Cavani peut encore rendre de grands services au PSG”

Avec son large succès face à Linas-Montlhéry (0-6, 32e de finale de la Coupe de France), le Paris Saint-Germain a parfaitement lancé son marathon qui l’amènera tout droit au 8e de finale de Ligue des Champions. Buteur ce dimanche, Edinson Cavani ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait, lui qui se trouve en fin de contrat en juin prochain. Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton a exprimé son souhait de voir l’Uruguayen poursuivre au moins six mois de plus dans la capitale hexagonale.

Pourquoi le garder ? D’abord, son talent de buteur. Il l’a encore prouvé hier soir. Ensuite, le calendrier du Paris Saint-Germain extrêmement chargé puisqu’ils vont jouer tous les trois jours jusqu’au fameux match face à Dortmund. Bref, Paris va avoir besoin d’un effectif pléthorique et Paris n’est pas à l’abri des blessures. Icardi peut se blesser ou être suspendu, avoir un Cavani comme numéro deux, c’est vraiment pas mal. Quoi qu’il arrive, c’est un garçon qui ne fera pas de bruit : s’il est titulaire, il sera content. S’il ne l’est pas, il ne fera pas de vague. S’il part, le PSG pourrait, bien évidemment, récupérer un peu d’argent dès le mois de janvier. Une somme qui, à l’échelle du PSG, n’est pas très importante, entre 5 et 10 millions… Je pars du principe que lorsqu’on a son talent, on ne perd pas tout en un mois ou deux. Il peut encore rendre de grands services au Paris Saint-Germain. Stop ou encore ? Encore évidemment !“C’est le préféré des supporters, tout le monde aime son investissement, ce qu’il a donné à ce club et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir encore six mois sous le maillot du PSG.”