Bitton : “Dans trois jours, on pourra tirer des conclusions”

Dimanche soir le PSG a concédé le nul (3-3) contre l’AS Monaco au Parc des Princes dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a mis en lumière des carences dans le bloc-équipe parisien. Dans 48 heures les joueurs de Thomas Tuchel seront dans la Principauté pour un acte II qui servira probablement de véritable révélateur, prévient Stéphane Bitton, avant la seconde confrontation face aux hommes de Robert Moreno.

“Monaco ressemble un peu au Borussia Dortmund, une équipe joueuse, technique, avec parfois des absences en défense. On a vu ce qu’on devait voir. Des matches comme ça sont parfaits pour préparer Dortmund le 18 février, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. Alors, le PSG n’a pas pris une leçon comme j’ai pu l’entendre. Mais il doit tirer des enseignements de ce qu’il s’est passé hier soir. Tout n’est pas à jeter à la poubelle quand vous inscrivez trois buts. Mais il y a des inquiétudes quand vous en encaissez trois… La défense a laissé entrevoir des faiblesses inquiétantes. Et puis quand dans les Quatre Fantastiques il n’y en a qu’un qui l’est, Neymar… il faut vraiment croiser les doigts pour qu’il soit là en 8e de finale, en quarts… Quant au 4-4-2, ce n’est pas le système qui compte mais l’animation. Et concernant les 4, il y avait Neymar mais il n’y avait pas les autres. Mbappé, Di Maria et Icardi sont passés à côté de leur match. De quoi créer une coupure entre la défense et l’attaque puisque Verratti et Gueye n’étaient pas en nombre pour résister aux vagues monégasques. Mais vivement mercredi ! C’est ce que j’entendais hier à la sortie du Parc. On attend tous de voir comment le PSG va réagir. C’est génial que ce soit dans trois jours, on pourra tirer des conclusions.“