Bitton : “Le PSG a répondu présent et a remis les pendules à l’heure”

Après le match nul spectaculaire dimanche (3-3), le PSG s’est débarrassé sans trop de soucis de Monaco hier soir lors du match en retard de la 15e journée de Ligue 1 (1-4). Pour Stéphane Bitton, le PSG a répondu aux attentes lors de ce match à Louis II.

“On attendait beaucoup de ce match et franchement, on n’a pas été déçu. Le PSG a répondu présent et a remis les pendules à l’heure. Il s’est rassuré et nous a rassuré par là même“, savoure le journaliste dans sa chronique pour France Bleu Paris. “Meilleure finition, travail défensif, il n’y a rien manqué, les Parisiens étaient plus solides. […] Les satisfactions ? Une défense retrouvée. On a trouvé un Thiago Silva plus serein, Kimpembe qui fait une très belle rentrée et puis les latéraux qui sont montés en alternance. Pa rapport à dimanche, on a gardé un Neymar de très haute qualité et on a retrouvé un Di Maria et un Mbappé très bon hier soir. Peut-être le seul bémol, Icardi que l’on a rangé peut-être un peu trop vite dans les quatre fantastiques.”