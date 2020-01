Bitton : “Marquinhos est extrêmement important dans le jeu du PSG”

Taulier de l’effectif de Thomas Tuchel, Marquinhos manquera les trois prochaines semaines de compétition. Comme indiqué hier soir dans un communiqué médical, le défenseur parisien souffre d’une lésion du biceps fémoral. Son retour est espéré avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (le 18 février prochain). Et une hypothétique absence lors de cette rencontre européenne pourrait être préjudiciable pour le PSG, comme l’a déclaré Stéphane Bitton dans sa chronique du jour sur France Bleu Paris.

“On a appris une mauvaise nouvelle hier. Marquinhos va être absent pour au moins trois semaines. Le match face à Dortmund est le 18 février, si on fait le calcul à trois quatre jours près, il faudrait qu’il se remette très vite sur pied sinon il faudra se passer de lui. Et c’est un vrai problème pour Thomas Tuchel car c’est un élément clé. Il est extrêmement important dans le jeu du PSG. Dans les phases défensives, ça serait bien embêtant de se passer de lui pour cette rencontre (…) En tous les cas, sa blessure demande du repos et aucun risque ne doit être pris pour le faire rejouer trop tôt car il risquerait de rechuter et là on serait priver de Marquinhos peut-être jusqu’à la fin de la saison.”